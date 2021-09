Covid: continuano il calo degli ospedalizzati, un morto

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - Continua a diminuire, in Liguria, il numero dei pazienti ricoverati per covid. Sono 89, sei in meno rispetto a ieri. Tra gli ospedalizzati 7 sono in terapia intensiva, erano 8. C'è stato un decesso, un uomo di 67 anni, a Savona. Il totale dei morti è 4393. In calo, anche se di poco, il numero dei positivi: sono 2674, 6 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. I guariti sono 98.

I nuovi casi sono 93, emersi da 2950 tamponi molecolari e 4272 test rapidi. Il tasso di positività scende a 1,28% (era 1,41). I nuovi contagi sono 36 nell'area genovese, 19 nell'Imperiese, 17 nello Spezzino, 16 nel Savonese, 3 nel Tigullio, 2 sono persone non residenti in città. In isolamento domiciliare ci sono 1475 persone, 97 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 1298, erano 1394.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 5039 vaccini. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 982.462 (ANSA).