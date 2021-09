Offrono sesso ad anziano e lo derubano, denunciate

(ANSA) - CHIAVARI, 07 SET - Prima gli hanno proposto un rapporto sessuale e, quando si sono appartati, lo hanno derubato di mille euro. Le due donne, due cittadine romene di 29 e 33 anni, sono state però notate da una pattuglia della polizia e denunciate per furto aggravato. È successo ieri a Chiavari.

L'anziano era seduto su una panchina quando una delle due donne lo ha avvicinato e gli ha proposto una prestazione sessuale per 50 euro. Pochi attimi dopo è comparsa anche l'altra donna che, a sua volta, gli ha chiesto altri soldi per pagare alcune spese.

Nel momento in cui però il trio si è appartato in un luogo poco frequentato, una delle due ha sfilato il portafoglio all'anziano e con la complice si è data alla fuga. Gli agenti le hanno ritrovate dopo poco con mille euro in tasca. (ANSA).