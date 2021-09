Genoa: preso il centrocampista Galdames

(ANSA) - GENOVA, 02 SET - Mercato senza fine per il Genoa che ha ufficializzato l'arrivo di Pablo Galdames, nazionale cileno svincolato a fine giugno dagli argentini del Velez.

Galdames, centrocampista centrale, aveva sostenuto le visite mediche martedì scorso salvo poi ripartire subito per il Cile.

Il giocatore è infatti tra i convocati della nazionale cilena per le qualificazioni mondiali che vedranno la Roja affrontare Brasile, Ecuador e Colombia.

Cresciuto nelle giovanili dell'Union Espanola nel 2018, è stato acquistato dal Velez Sarsfield dove ha giocato sino a giugno. (ANSA).