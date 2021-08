Ponte Genova: reperti e piante nel memoriale 14.08.2018

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - "Io spero che questo sia un museo della memoria ma anche un luogo aperto ai bambini e ai ragazzi, manager e politici di domani che, magari, osservando gli errori fatti nel passato non li ripeteranno nel futuro". Questo l'auspicio di Barbara Bianco, la compagna di Andrea Cerulli, portuale genovese tra le 43 vittime del crollo di ponte Morandi.

Il progetto del Memoriale 14.08.2018 è stato presentato alla vigilia del terzo anniversario della tragedia, nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi, sede del Comune, alla presenza del sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, dell'architetto Stefano Boeri, capofila del gruppo che ha vinto il concorso due anni e mezzo fa per la progettazione del parco del Polcevera, gli assessori ai Lavori pubblici e Urbanistica Pietro Piciocchi e Simonetta Cenci e ad alcuni esponenti del comitato Ricordo vittime ponte Morandi, Barbara Bianco appunto e Paola Vicini, madre di Mirko, il lavoratore della municipalizzata Amiu rimasto sotto le macerie.

Il memoriale, ricavato da un ex capannone dove al momento sono conservati i reperti in vista del processo, sarà uno spazio di 8000 metri quadri più 800 di serra bioclimatica, un edificio a zero emissioni. "Accanto a un luogo dove meditare e capire come questa tragedia poteva essere evitata abbiamo voluto fare la scelta coraggiosa di accostare un luogo dove si pensa alla speranza e la rigenerazione, quindi una serra che ospiterà 43 specie tra felci arboree e palme e un orto botanico sull'argine del Polcevera", spiega Boeri.

Domani, sabato 14 agosto, alle 9.45 il via ai lavori di demolizione e bonifica propedeutici alla realizzazione del memoriale vero e proprio, per il quale bisognerà attendere che la procura dissequestri il capannone. Da quel momento saranno necessari 18 mesi di cantiere. "In questi tre anni ci siamo rimboccati le maniche per arrivare a questo momento - dice il sindaco Marco Bucci - il memoriale sarà un luogo emozionante che renderà perenne il ricordo di quanto accaduto e costituirà un tassello fondamentale nella realizzazione del Parco del Ponte, progetto che riqualificherà totalmente aree importanti per tre Municipi della città". (ANSA).