Spezia: Erlic al Sassuolo ma resta in Liguria

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 AGO - Il difensore croato dello Spezia Martin Erlic è stato acquistato dal Sassuolo a titolo definitivo per tre milioni di euro ma il 23enne resterà in prestito nel club ligure fino a fine stagione. Nel passato campionato si era messo in evidenza con la maglia degli aquilotti collezionando 29 presenze con tre gol. È dal 2018 che gioca con lo Spezia ed ha vestito la maglia della nazionale croata in tutte le selezioni giovanili. (ANSA).