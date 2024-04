Per correre dietro alla moglie evade da domiciliari e la picchia

Era agli arresti domiciliari per scontare vecchie condanne ma ieri sera prima ha sfasciato i mobili poi è uscito di casa raggiungendo in strada la moglie che stava andando a lavoro. L'ha minacciata e poi colpita con uno schiaffo in faccia. E' successo ieri sera poco prima delle 22.

La donna ha chiamato la polizia mentre l'uomo, un 21enne straniero nato a Genova, è scappato. La polizia è andata a verificare la situazione nell'appartamento e dopo poco il giovane è rientrato. E' stato arrestato per evasione e denunciato per maltrattamenti in famiglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA