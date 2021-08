Volantino no vax tra fogli della chiesa a Monterosso

(ANSA) - MONTEROSSO AL MARE, 31 LUG - "Questa mattina un'anziana signora, che ogni giorno va in Chiesa, ci ha fatto notare che il parroco del paese ha messo tra i fogli da far leggere ai parrocchiani un volantino nel quale viene più volte precisato che il vaccino anti-Covid non serve a nulla e dove viene anche citato il numero di morti prodotti dallo stesso".

Inizia così la lettera di denuncia della Comunità Monterossina, firmata anche dalla pubblica assistenza, dalla pro loco e da alcuni parenti di vittime del Covid 19, con la quale si richiede alle autorità civili ed ecclesiastiche di prendere dei provvedimenti nei confronti del parroco di Monterosso al Mare, padre Rocco Grippo. Secondo i cittadini infatti il sacerdote "si è dichiarato più volte no-vax inviando anche messaggi e video tramite whatsapp ai propri fedeli per convincerli della sua idea. Riteniamo sia necessario fare il possibile per tutelare tutti, dai bambini che frequentano catechismo, agli anziani che ogni giorno vanno nella sua chiesa, ai turisti". Il sindaco Emanuele Moggia sulla vicenda ha già informato questura e prefettura e chiesto udienza al vescovo diocesano. "Da fedele sono turbato e prendo le distanze. Vaccinarsi è un'opzione etica. Il negazionismo e l'incitazione a non vaccinarsi è un atto gravissimo" ha dichiarato il sindaco. Contattato, il sacerdote risponde "Non sono un no vax, ho delle perplessità su questo vaccino da libero cittadino ma non voglio convincere nessuno. Le mie perplessità non sono state esternate in prediche o comunque in chiesa, ma - precisa - in colloqui privati. Il volantino? Solo un pezzo di un articolo di giornale, ma non è il mio pensiero. Se in qualche modo ho offeso qualcuno sono pronto a chiedere scusa". (ANSA).