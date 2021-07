Genovese morto in mare a Finale Ligure

Tragedia questa mattina a Finale Ligure, dove è stato trovato in mare il cadavere di un uomo di 65 anni di Genova. Il corpo è stato recuperato dalla motovedetta della Guardia Costiera intorno alle 11 nei pressi di Capo Caprazoppa. La salma è stata poi trasportata nel porto di Finale Ligure, grazie anche all'ausilio dei sanitari della Croce Bianca di Finalmarina. Sul posto anche i carabinieri. Il medico legale si è recato sul posto per gli accertamenti sulla tragedia e cercare di stabilire le cause della morte.