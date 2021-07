Samp: gol a pioggia nel secondo test,11-1 con Castiglione

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - Pioggia di gol per la Sampdoria nel secondo test stagionale nel ritiro di Ponte di Legno. È finita 11-1 l'amichevole contro il Castiglione, squadra di Eccellenza, in cui Roberto D'Aversa ha puntato ancora sul modulo 4-2-3-1, anche se sono cambiati gli interpreti rispetto alla prima partita.

Nel primo tempo doppiette di Quagliarella (16' e 40') e Gabbiadini (22' e 46'). Il sigillo di Thorsby al 33' completa lo score. Nella ripresa in grande spolvero Torregrossa, autore di una tripletta (5', 19' e 21'), bis di Caprai (15' e 16') e infine gol di Bonazzoli dopo quattro minuti dal ritorno in campo. Risposte convincenti per D'Aversa che, in attesa del rientro degli ultimi nazionali, sta ottenendo segnali positivi dal nuovo modulo. (ANSA).