Sostegni bis: Rixi, ok a contributo autotrasporto post Morandi

"Da un lato sei milioni di euro come aiuto aggiuntivo per gli autotrasportatori che, dopo il crollo del Ponte Morandi, hanno affrontato maggiori spese sulle tratte autostradali alternative da percorrere, grazie a un emendamento riformulato al dl Sostegni bis. Dall'altro la sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera fino a fine anno per fronteggiare la riduzione dei flussi e di promuovere la ripresa delle attività turistiche connesse.

Entrambi gli emendamenti della Lega sono stati approvati in commissione Bilancio alla Camera, un modo concreto per mettere il Paese in condizione di fronteggiare al meglio la crisi economica". Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, primo firmatario di entrambi gli emendamenti, componente della Commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture. (ANSA).