Liguria, Toti al 56% gradimento, 5/o tra governatori

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è al 56% dei gradimenti e cresce di 8 punti percentuali rispetto allo scorso anno nel 'governance poll', l'indagine annuale effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, pubblicata oggi dal quotidiano. Toti è sostanzialmente stabile rispetto al gradimento il giorno delle elezioni (-0,1%) ed è al quinto posto della classifica dei governatori, stabilmente guidata dal presidente del Veneto Luca Zaia (74%, +4%) e alle spalle di Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) e Vincenzo De Luca (Campania).

Quinto posto anche per il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, che conferma il gradimento al 60% dello scorso anno, mentre Antonio Decaro (Bari) domina ancora la classifica, seguito dai primi cittadini di Venezia, Bergamo e Ascoli Piceno.

Il sindaco di Genova Marco Bucci è al 57,5%, in crescita del 2,3% dal 2020, e si piazza in 17esima posizione, pari merito con i sindaci di Pordenone, Salerno, Oristano e Noli. La sindaca di Savona Ilaria Caprioglio è al 53,5% di gradimento e avanza dello 0,6% rispetto allo scorso anno piazzandosi in 52esima posizione (con i sindaci di Aosta, Forlì e Arezzo). Più giù nella classifica il primo cittadino di Imperia Claudio Scajola, che ottiene il 42,5% di gradimento, con un calo del 9,6% rispetto al 2020, in 97esima posizione.

L'indagine ha chiesto a un campione di 1.000 elettori in ogni Regione e 600 in ogni Comune, disaggregati per sesso, età e area di residenza, un giudizio complessivo sull'operato del presidente della Regione o del sindaco, e in caso di elezioni domani se ci sarebbe un voto a favore o contrario. (ANSA).