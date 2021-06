Gronda: Giovannini, se necessario sarà nominato commissario

Circa la nomina di un commissario per la costruzione della gronda di Genova, "evidenzio che il Piano economico finanziario prevede l'effettuazione da parte del concessionario di investimenti sull'intera rete gestita pari a 13,2 miliardi di euro, di cui 4,3 miliardi relative al passante autostradale di Genova. In considerazione della valenza strategica dell'opera, le strutture del ministero stanno vigilando sull' effettuazione di quello che è possibile per migliorare la situazione della viabilità in Liguria in generale, ma poi vigileranno sulle modalità e tempistiche di realizzazione, segnalando ove dovessero ricorre i presupposti la necessità di procedere alla nomina di un commissario straordinario". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, al question time.La Gronda di Genova, ha aggiunto il ministro, è "un'opera inserita nella proposta di definizione consensuale della procedura di contestazione avviata nei confronti di Aspi a seguito del crollo del viadotto sul fiume Polcevera. I tempi di avvio dei lavori sono, pertanto, strettamente correlati a quelli di definizione del citato provvedimento, nonché a quelli di approvazione del Piano economico-finanziario di Aspi". (ANSA).