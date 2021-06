A ospedale Gaslini Tac dopo soldi confiscati a truffatori

Una tac ultra moderna, la più avanzata in Europa, comprata dal Gaslini dopo una donazione che segue una importante confisca di soldi a una banda di truffatori di assicurazioni. La donazione fatta da Giuseppe Tacchella, tra le prime in Italia per consistenza favorita da una procura a un ospedale, ammonta a 750 mila euro, mentre 100 mila sono stati donati all'istituto San Marcellino.

"Siamo felici di questa donazione veramente importante - hanno sottolineato Edoardo Garrone e Renato Botti, rispettivamente presidente e direttore generale dell'istituto pediatrico - che ci consente di acquisire una nuova tomografia specificamente dedicata alle attività diagnostiche sui piccoli pazienti. Siamo riusciti a dotarci di una apparecchiatura all'avanguardia che migliorerà l'accuratezza nelle diagnosi. Genova può contare su uomini dello Stato che sanno andare al di là dell'espletamento del proprio dovere".

L'inchiesta, nata tre anni fa, era stata coordinata dal sostituto procuratore Giovanni Arena, che aveva portato avanti il lavoro di polizia locale, guardia di finanza e polizia di Stato. Erano stati sequestrati beni e soldi per circa sei milioni di euro. Dalle indagini era emersa una vera e propria associazione a delinquere capeggiata da Tacchella che, attraverso carrozzieri compiacenti e falsi testimoni, aveva frodato diverse assicurazioni. Nei giorni scorsi ci sono stati 17 patteggiamenti. "Come cittadini - ha sottolineato il procuratore capo Francesco Cozzi - siamo grati per l'attività che il Gaslini svolge per tutti noi. E questa vicenda, con la donazione, dimostra come la giustizia a volte raggiunge risultati più che apprezzabili".

Tacchella nei giorni scorsi aveva patteggiato una pena di quattro anni e otto mesi. Ha accettato la confisca per evasione fiscale della somma di 328.776 mila euro e per autoriciclaggio di oltre un milione di euro. Ha poi pagato oltre un milione all'Agenzia delle entrate, ha risarcito le compagnie assicurative e pagato le spese processuali. Infine ha fatto la donazione da 750 mila euro al Gaslini e 100 mila euiro al San Marcellino.