Morte 18enne: Draghi,vicino a famiglia,non doveva avvenire

(ANSA) - CARBIS BAY, 13 GIU - "Cordoglio e partecipazione alla mamma e al papà di quella ragazza e al resto della famiglia. E' stata una cosa tristissima che non doveva avvenire. Questa è la cosa più importante che ho da dire". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G7, rispondendo a una domanda sulla morte della diciottenne Camilla dopo il vaccino. "Il ministro Speranza ha chiarito, ha specificato come comportarsi con i vaccini AstraZeneca. E' molto difficile chiarire le responsabilità" sulla morte di Camilla

