Grillo: Ciro e due amici chiedono un nuovo interrogatorio

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - Ciro Grillo e due suoi amici, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, hanno chiesto alla procura di Tempio Pausania di essere interrogati di nuovo. La richiesta è stata avanzata nei giorni scorsi tramite i legali, gli avvocati Vaccaro, Enrico Grillo, Monteverde e Mameli, ma non sono stati fissati. Non sarà interrogato Francesco Corsiglia, difeso dagli avvocati da Raimondo e Velle. I quattro sono accusati di avere stuprato una studentessa a Porto Cervo il 17 luglio 2019 dopo una serata in discoteca. Slitta così la richiesta di rinvio a giudizio il cui termine scadeva oggi dopo la seconda chiusura delle indagini di 20 giorni fa. (ANSA).