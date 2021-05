Furgone tampona tir su A10 a Ventimiglia, 1 morto e 2 feriti

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 15 MAG - Un uomo è morto e altri due sono rimasti feriti in modo grave, in uno schianto avvenuto nella tarda serata di ieri sull'A10 Genova-Ventimiglia, all'altezza dell'ultima galleria, prima della barriera autostradale di Ventimiglia, in direzione Italia. I tre sarebbero tutti di Ventimiglia. Viaggiavano su un furgoncino, che a quanto si apprende avrebbe tamponato un tir. Lo schianto è stato assai violento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare quasi un'ora per estrarli dalle lamiere, e il personale sanitario. Il traffico sulla carreggiata è rimasto chiuso dalle 22.30 a notte inoltrata. Accertamenti sono in corso da parte della polizia stradale per ricostruire la dinamica. (ANSA).