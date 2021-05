Altro scontro tra tir sulla A10 in 24 ore, traffico in tilt

Un altro grave incidente sta paralizzando dalle 9.30 la circolazione sull'autostrada A10 nel Savonese. Lo schianto ha coinvolto due tir e un'auto e si è verificato all'altezza dell'uscita di Pietra Ligure (Savona), in direzione Francia.

Al momento il tratto tra Finale Ligure e Pietra Ligure è chiuso.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi.

Gravi i disagi per la circolazione.

Si tratta del secondo incidente in 24 ore: ieri un sinistro tra tre mezzi pesanti in una galleria aveva totalmente paralizzato per quasi tutto il giorno la A10 tra Savona e Albisola. L'autostrada, come molte altre in Liguria, è costellata da mesi da cantieri per le manutenzioni che costringono a continui cambi di carreggiate e a doppi sensi di marcia anche all'interno delle gallerie.