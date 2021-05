Scontro tra tir in galleria A10, un'altra giornata di passione

A causa di un incidente in una galleria che ha coinvolto alcuni tir è stata chiusa l'autostrada A10 Genova-Savona nel compreso tra l'inizio della complanare di Savona e Albisola in direzione Genova. Una persona è rimasta ferita. Sul luogo, avverte Aspi, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova, di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registra 6 km di coda in direzione Genova. Agli utenti diretti verso Genova, dopo l'uscita di Savona, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A10 ad Albisola.

La seduta odierna del Consiglio regionale della Liguria è iniziata con numerosi consiglieri ed assessori assenti perché bloccati nel traffico autostradale a causa dell'incidente. Alcuni consiglieri regionali sono stati costretti ad uscire al casello di Savona per tentare di raggiungere Genova attraverso l'Aurelia.

"L'ennesima coda interminabile dovuta a un incidente stradale. Con la speranza che non ci siano feriti, ribadisco tutta la mia perplessità su cantieri infiniti e soprattutto doppi sensi di circolazione che mettono in continuo pericolo migliaia di viaggiatori", dice il vicepresidente della Regione Alessandro Piana (Lega) bloccato nel traffico del Ponente ligure.

Nel primo pomeriggio il tratto autostradale è stato riaperto, ma si viaggia su una sola carreggiata. Persistono i disagi: tra Feglino e Albisola ci sono 16 km di coda, e altri 7 sulla A6 tra Altare e Savona.