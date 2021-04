Furti: anziane 'armate' di bastone fermano un ladro

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - Anziane 'armate' di bastone fanno arrestare un rapinatore: È successo ieri pomeriggio sulle alture di Voltri. Il ladro, un italiano di 47 anni, è riuscito a entrare in casa di una donna di 73 anni e dopo averla spintonata si è infilato in camera da letto per rubare i gioielli. La donna ha iniziato a urlare e così la sua vicina e amica, anche lei ultrasettantenne, è arrivata in soccorso con il suo bastone.

L'anziana ha iniziato a colpire il ladro mentre nel frattempo i vicini hanno chiamato la polizia. Le volanti sono arrivate in tempo e hanno arrestato l'uomo. La proprietaria dell'appartamento è stata trasportata al pronto soccorso per essere visitata dopo essere caduta per gli spintoni dell'aggressore.(ANSA).