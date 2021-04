Grillo: genitori vittima, Beppe ridicolizza dolore

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Siamo distrutti. Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa ripugnante". Così in una nota - diffusa dalla loro legale Giulia Bongiorno - i genitori della ragazza che ha denunciato di essere stata violentata da Ciro Grillo. Per i genitori della giovane - che hanno commentato il video di Beppe Grillo che ha difeso la posizione del figlio - "cercare di trascinare la vittima sul banco degli imputati, cercare di sminuire e ridicolizzare il dolore, la disperazione e l'angoscia della vittima e dei suoi cari sono strategie misere e già viste, che non hanno nemmeno il pregio dell'inedito'". (ANSA).