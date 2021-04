Da Inail 85 mln per riqualificazione l'ospedale S.Corona

Ottantacinque milioni per la ristrutturazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure sono stati messi a disposizione dai programmi Inail che consentono di contribuire alla realizzazione di opere pubbliche di interesse sanitario. Lo ha comunicato il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti.

La ristrutturazione fa parte di un pacchetto più ampio di interventi a favore del nosocomio savonese che aveva preso il via già l'anno scorso, con uno stanziamento di 60 milioni deciso da Regione Liguria. Risorse che sono state messe a disposizione per il lotto 1 della riqualificazione dell'ospedale Santa Corona a cui si affiancheranno gli interventi del lotto 2. L'ospedale verrà dunque riqualificato nel suo complesso. In questo modo vengono messi a disposizione del nosocomio di Pietra Ligure 145 milioni che serviranno a costruire anche parti ex novo e rinnovarne completamente altre.

"Questa è la dimostrazione - ha detto Toti - della ferma volontà di intervenire per potenziare la sanità del ponente ligure, investendo su un presidio come quello del Santa Corona, fondamentale per migliorare l'assistenza ospedaliera di un dea di 2^ livello".

Con il dpcm del 4 febbraio scorso si conferma anche l'intervento di realizzazione del nuovo nosocomio del ponente ligure a Taggia, grazie a un investimento complessivo di 225 mln di euro, per il quale è in corso la richiesta di variazione urbanistica da parte del Comune. "A questo punto è la concretezza dei fatti a parlare - conclude Toti - e dimostra che nei nostri piani di investimento e valorizzazione risultano i poli ospedalieri del ponente ligure la cui importanza non è mai stata messa in discussione e anzi ancora di più, con il Covid, è balzata in primo piano. E l'attivazione dell'investimento Inail per il lotto 2 del Santa Corona, ci permette di completare la riqualificazione strutturale e funzionale del presidio di Pietra Ligure". (ANSA).