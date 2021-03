Garbutt, scudetti con il Genoa e panchina azzurra

William Garbutt fu commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. E' la conclusione di un accurato lavoro di ricostruzione storica, portato avanti nei mesi scorsi dalla Fondazione Museo del Calcio, grazie alla segnalazione ricevuta dal Comitato Ricerca e Storia del 'Museo della Storia del Genoa' e alla collaborazione di due storici del calcio David Bini e Massimo Cervelli del 'Museo della Fiorentina'. Uno studio, quello del museo di Coverciano, che ha riconosciuto che l'allenatore inglese che rivoluzionò il calcio italiano all'inizio del '900 guidando il Genoa a 3 scudetti, fu anche il ct azzurro tra il 1913 e il 1914, per 6 gare. Una conferma che fa chiarezza sull'allenatore inglese, da oggi riconosciuto dunque nell'elenco dei tecnici che, singolarmente o come membri di commissioni tecniche, abbiano guidato gli Azzurri in questi 111 anni di storia.

"È una scoperta di eccezionale valore storico quella che ha permesso di individuare in William Garbutt il Ct della Nazionale azzurra tra il 1913 e 1914 - afferma il vice presidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani sottolineando come il risultato sia frutto di un lavoro di squadra - Un tassello che va a impreziosire la storia di questo sport e la grande galleria di allenatori della Nazionale". (ANSA).