Genoa: Ballardini, troveremo Udinese in grande forma

La buona prestazione contro la Roma non ha portato punti e così il Genoa proverà a riscattarsi domani sera contro l'Udinese. Ma Ballardini mette in guardia sul valore dell'avversario. "Ultimamente hanno fatto delle grandissime prestazioni contro squadre importanti, quindi hanno dimostrato come squadra e anche come giocatori di essere molto competitivi e di stare bene. Troveremo una squadra al pieno della condizione fisica e mentale". Per questo servirà il miglior Genoa. Soprattutto un Grifone più determinato e attento rispetto a quello visto all'Olimpico.

"Noi abbiamo fatto una buona partita ma il Genoa non è per me quello visto contro la Roma. Il Genoa per me ha quel qualcosa in più che l'ha portato a fare risultati straordinari. E per qualcosa in più intendo una maggiore attenzione, una maggiore motivazione, più rabbioso nell'essere squadra e nel voler condizionare maggiormente gli avversari, oltre a voler concedere ancora meno a chi avrà di fronte. Ultimamente non abbiamo più quell'attenzione e quella determinazione che è propria della nostra squadra".

Contro i bianconeri friulani il tecnico ritroverà però due pedine come Perin e Pandev assenti nell'ultimo turno. "Penso che siano recuperati - ha spiegato - anche se domani faremo ancora un allenamento". Ma perderà per squalifica Destro e Masiello con Scamacca e Goldaniga candidati quali sostituti. (ANSA).