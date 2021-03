Achille Lauro leader sui social nella 4/a serata

(ANSA) - SANREMO, 06 MAR - Continua a crescere l'interesse social per il Festival di Sanremo 2021: durante la quarta serata sono stati pubblicati oltre 740mila tweet con l'hashtag #Sanremo2021, con un incremento del 74% di tweet rispetto alle prime quattro serate dell'anno scorso. Il 68,5% dei tweet sono stati pubblicati nel corso dell'appuntamento televisivo. Sono le elaborazioni della Tim Data Room.

Due i picchi, con oltre cinquemila tweet in un minuto, per l'esibizione di Achille Lauro, al momento del bacio con Boss Doms e al termine della performance. Un terzo si è registrato nel corso della prova di Aiello (oltre 3mila tweet in un minuto).

Tra i co-conduttori il più twittato è Fiorello con oltre 19mila tra interazioni e retweet. Achille Lauro si conferma l'ospite con più conversazioni su Twitter: oltre 25mila tra mention e retweet, quasi il doppio rispetto alla serata precedente.

In Maneskin restano gli artisti in gara più commentati con oltre 30mila interazioni su Twitter; seguono Madame (oltre 16mila), Aiello (oltre 13mila), Irama (13mila) e Ermal Meta (oltre 11mila).

Anche gli outfit della quarta serata hanno fatto discutere con oltre 10mila tweet, in particolare quelli di Achille Lauro (che ha colpito con il vestito da sposa e il tricolore), Mahmood (per l'outfit con la gonna), Aiello (che dalla rete è stato paragonato a un corvo), per finire con il look audace di Madame.

Su Google le ricerche in tendenza riguardano Coma_Cose (oltre 100 mila ricerche), Madame e il suo brano in gara (oltre 10 mila), Aiello (oltre 5 mila ricerche). (ANSA).