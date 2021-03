Covid: restrizioni Sanremo; sindaco, informato 10 minuti prima

(ANSA) - SANREMO, 03 MAR - "Rimango anche stupito nel leggere le dichiarazioni del presidente secondo cui saremmo stati costantemente informati della situazione: sabato ci hanno confermato in giallo. Lunedì sera mi ha inviato alcuni grafici che rappresentavano il quadro delicato della situazione e martedì sera, dieci minuti prima della conferenza stampa d'annuncio, mi ha confermato la chiusura di tutti i ristoranti e bar. E' questa l'informazione?". Così il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha voluto replicare al presidente ligure Giovanni Toti che ha detto di avere tenuto costantemente informato il sindaco sulla situazione covid.

Alcuni esercenti vogliono impugnare il provvedimento della Regione che riporta la città dei Fiori in zona arancione rinforzata malgrado molti ristoratori e baristi si fossero già attrezzati, anche con scorte di cibo, per affrontare la settimana del Festival, ma il sindaco non ci sta: "Mi dispiace dover leggere dichiarazioni provocatorie riferite a un'eventuale impugnazione dell'ordinanza, quasi a voler far passare Sanremo e i sanremesi come una città e una comunità che non vogliono rispettare le regole nonostante la situazione sanitaria lo imponga. Le trovo anche offensive verso una città come la nostra con un ospedale Covid da un anno in prima linea per soccorrere e curare pazienti dell'intera provincia e, in certe fasi della pandemia, anche da fuori provincia". (ANSA).