Scuola: nel Tigullio le superiori covid free

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - A una settimana dal parziale rientro in presenza delle scuole superiori, gli istituti secondari di secondo grado del territorio della Asl4 Chiavarese - che va da Portofino a Sestri Levante ed entroterra - sono "Covid free". Guardando i dati alla voce classi in quarantena nelle scuole secondarie di secondo grado si legge zero. Diverso il discorso per le altre scuole.

Al 1 febbraio sul territorio del Tigullio ci sono 120 alunni in quarantena che corrispondono a una classe della scuola primaria, 19 elementi, e 5 delle scuole medie per 101 alunni.

(ANSA).