Torregrossa gol all'esordio,è stato bellissimo

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - Gol vittoria all'esordio per Ernesto Torregrossa arrivato in settimana alla Sampdoria dal Brescia. Una gioia arrivata sotto la Gradinata Sud, seppur vuota. "È stato bellissimo, sono entrato e siamo riusciti a pareggiare. Poi abbiamo messo pressione all'Udinese, Augello ha messo una grandissima palla, era solo da spingere in rete". Un gol che è valso tre punti.

"Sono felice per la vittoria, dopo la sconfitta con lo Spezia era fondamentale vincere questa partita. I miei compagni mi hanno accolto benissimo, non mi aspettavo questo entusiasmo. Spero di essere solo all'inizio, questa squadra è forte e merita tanto. Io sono sempre positivo e cerco sempre di caricare i compagni. Il mister mi ha detto di entrare e giocare come so, mi ha stimolato questa frase. Mi dispiace solo di aver esordito senza pubblico, spero di rivedere presto i tifosi allo stadio".

Una sconfitta pesante per l'Udinese che nonostante il vantaggio cade a Genova. Il tecnico Gotti è a rischio e parlerà con la società. "Di sicuro verranno fatte delle valutazioni e parleremo del match con la società, come tutti i post partita" ha spiegato ai microfoni di Dazn, analizzando poi la prova dei suoi.

"Penso che per 70' l'Udinese abbia fatto una buona partita raccogliendo meno di quanto poteva raccogliere. Fino all'occasione del rigore non c'era sensazione di pericolo, ci siamo un po' abbassati ma con la Sampdoria è normale. Non mi è piaciuta la reazione al pareggio quella sì, abbiamo avuto paura e Torregrossa ci ha punito".