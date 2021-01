Genova prima per l'infrastruttura digitale

La città metropolitana di Genova è prima in Italia, davanti a Milano e Roma, nel Digital Infrastructure Index Ey sull'offerta di infrastruttura digitale delle 107 province e città metropolitane italiane, pubblicato sul Sole 24 Ore del Lunedì. L'indice è frutto del mix di 30 indicatori classificati in 3 categorie (connettività fissa; connettività mobile e wifi; tecnologie IoT). Ha poi un focus non solo sulle infrastrutture tlc e broadband, ma anche su tutto il portato delle applicazioni di IoT (sensoristica per la sicurezza o smart grid). E misura non solo coperture e disponibilità sul territorio delle tecnologie, ma anche la capacità di soddisfare la domanda delle imprese. Genova fa meglio di Milano, Roma, Bologna, Torino, Firenze e Napoli. Un'altra ligure invece figura tra le prime dieci province italiane ed è La Spezia, che si piazza all'ottavo posto, davanti a Ferrara e Parma.