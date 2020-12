Covid: in Liguria 415 nuovi contagi, altre 13 vittime

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - In Liguria si registrano altri 415 casi covid, con 13 nuove vittime. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione Liguria, sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero. I tamponi molecolari sono stati 5.848, mentre quelli antigenici rapidi sono 4.692. Quanto agli ospedalizzati, ci sono 775 ricoverati nel complesso, uno in più di ieri, con un numero di malati in terapia intensiva stabile a 63. I decessi vanno dal 20 novembre a ieri, di persone tra i 66 (un uomo morto al Villa Scassi di Genova) e i 98 anni (una donna spirata al San Martino).

A livello territoriale, i nuovi contagi sono per oltre la metà (249) residenti in provincia di Genova: 183 in Asl3 e 65 in Asl4. 57 sono residenti a Imperia, 50 in provincia di Savona e 59 a Spezia. (ANSA).