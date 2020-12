Caso a Genova, muore dopo 250 giorni di positività al covid

Un paziente immunodepresso è risultato positivo al covid continuativamente per 250 giorni all'ospedale San Martino di Genova prima di morire. Lo ha spiegato il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico Matteo Bassetti stasera a Genova. "E' un caso record per la letteratura scientifica internazionale, che ci dimostra la forza del virus, purtroppo alla fine il paziente positivo molto a lungo è anche deceduto", ha spiegato.

"L'indice Rt in Liguria è prossimo a 1, ci stiamo discostando dall'Rt 0,95 dell'ultimo mese, purtroppo negli ultimi giorni registriamo un lieve incremento dei ricoveri. Il rispetto delle regole è fondamentale per evitare che la situazione diventi drammatica come qualche mese fa". Lo ha segnalato il responsabile Prevenzione di Alisa Filippo Ansaldi.

"Da una quindicina di giorni l'indice Rt in Liguria è prossimo all'unità, ciò significa che ogni soggetto ne infetta un altro, vuol dire che dobbiamo prestare grande attenzione", rimarca Ansaldi spiegando che "ci sono una cinquantina di accessi al giorno negli ospedali liguri per malati covid".