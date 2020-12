Natale: Toti, Governo tenga conto di tutti i numeri

(ANSA) - GENOVA, 18 DIC - "Fra poco diremo al Governo di tener conto dei numeri, di tutti i numeri" relativi alla pandemia. E' l'ennesimo appello del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via fb contro le ipotesi in campo di nuove restrizioni anti covid per le festività natalizie. "Le chiusure natalizie potrebbero costare in Liguria 200 milioni di euro", sottolinea Toti citando una stima pubblicata da 'Il Secolo XIX'.

"Ristoratori, baristi, fornitori non sanno ancora se e quando andremo in zona rossa e sono in un limbo che crea solo ulteriori difficoltà in un periodo già drammatico", commenta. (ANSA).