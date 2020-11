Covid: Imperia, prestiti in biblioteca civica col take away

Da questa mattina è attivo nella biblioteca Civica 'Lagorio di Imperia il servizio di prestito libri con la formula 'take away', con ritiro e restituzione sulla porta. ' "Durante tutta questa emergenza, a partire dalla scorsa primavera - ha detto l'assessore alla cultura Marcella Roggero -, l'Ufficio Cultura si è reinventato più volte nel proprio modo di lavorare e di offrire servizi ai cittadini. La lettura è stata una compagna per molti, soprattutto durante il lockdown, insieme al cinema e alla musica. Con questa soluzione "take away" permettiamo a tutti di poter continuare a usufruire, in sicurezza, del servizio prestito. Sarà possibile inoltre - conclude - prenotare i nuovi libri, che abbiamo acquistato dalle librerie locali per sostenerle in questo momento così delicato".

