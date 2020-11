A.Mittal: la firma per l'ingresso dello Stato slitta di 10 giorni

La firma dell'accordo tra Invitalia e ArcelorMittal sull'ex Ilva slitta di una decina di giorni e dovrebbe arrivare intorno all'11 dicembre. Lo riferiscono fonti sindacali. Nel pomeriggio dovrebbe arrivare da A.Mittal al Governo una lettera di intenti nella quale si dice intenzionata a restare nel nostro Paese (oggi era la data limite per la sigla dell'accordo). Nei prossimi giorni si definiranno i dettagli per l'ingresso di Invitalia al 50% nella Am Investco, per poi prendere la maggioranza dopo il 2022. (ANSA).