Genoa sconfitta a Udine dopo un gol al 34' del primo tempo di De Paul, in una partita tattica ed equilibrata decisa da una giocata del fantasista dei friulani. Il Grifone manca il pareggio al 94' quando la rete di Scamacca viene annullata per fuorigioco dopo verifica alla var. Negli ultimi istanti espulso Perin, per fallo su chiara occasione da rete. I rossoblù dovranno dunque far senza il portiere nella prossima partita con il Parma.