Civid: 775 nuovi positivi e 19 morti, calano ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - Sono 775 i nuovi positivi su 6.806 tamponi processati In Liguria. I deceduti, secondo i dati flusso Alisa-Ministero della salute e resi noti stasera dalla Regione Liguria sono 19 di età compresa tra i 60 e i 94 anni. Gli ospedalizzati sono 1.469, 21 in meno rispetto a ieri. 118 i pazienti in Intensiva. I pazienti in sorveglianza attiva sono 12.340. Il Covid in Liguria ha portato a 2.423 denunce di infortunio sul lavoro da gennaio allo scorso settembre, di cui 17 con esito mortale. Lo riporta un focus dell'Inail sulle singole regioni. La fascia più colpita è quella da 50 a 64 anni con 1.112 casi in tutta la regione. Intanto il Garante dei diritti dell'Infanzia della Liguria Francesco Lalla e il pedagogista e funzionario dell'Ufficio Garante Diritti infanzia e adolescenza Dario Arkel lanciano un appello e chiedono di "non dimenticare i bambini. Abbiamo visto in questi giorni di pandemia che non c'è stata una parola diretta sui bambini: o si trattava di scuola o di educatori o si trattava di trasporti o si trattava di mascherine. Sempre di adulti, del loro lavoro, e di istituzioni. Il bambino appare solo destinatario e quindi secondario rispetto all'adulto che se ne occupa - spiega Lalla -. Chiediamo alle istituzioni che si occupano dei minorenni di essere maggiormente accanto a loro, al loro fianco e a loro disposizione, considerandoli fin d'ora una fetta importante della nostra società".

E si pensa anche all'approssimarsi del periodo natalizio.

"Noi faremo di tutto per poter fare un Natale il più normale possibile, ovviamente in sicurezza - ha detto il governatore Giovanni Toti in vista di un possibile passaggio della Liguria dalla zona di rischio arancione a quella gialla -. Lo faremo con prudenza e se le condizioni lo consentiranno. (ANSA).