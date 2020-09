Al Genoa altro giro tamponi. Dg, non possiamo allenarci

Al Genoa altro giro di tamponi per tutti

Situazione in evoluzione in casa Genoa dopo l'annuncio di 14 positività tra giocatori e staff, compresi Mattia Perin e Lasse Schone già in isolamento da sabato e domenica scorsi. Dovranno essere sottoposti a tamponi ora tutte le persone venute a contatto con il gruppo squadra in questi giorni mentre è previsto un ulteriore giro di test per i giocatori che verrà effettuato tra oggi e domani. Dovrà essere valutata anche l'ipotesi di ripresa degli allenamenti per quanto riguarda i giocatori negativi mentre si attendono notizie ufficiali sulla prossima gara sabato al Ferraris contro il Torino.

Dg Ricciardella, 'non possiamo allenarci'

"Oggi non possiamo allenarci, probabilmente non potremo farlo neanche nei prossimi giorni. Affrontare una gara in queste condizioni mi sembra difficile ma aspettiamo quello che ci diranno la Lega e l'Asl". Così Flavio Ricciardella, direttore generale corporate del Genoa a Sky Sport in merito al focolaio Covid in casa rossoblù. Sulla partita con il Torino dice: "Abbiamo avvisato Lega e Federazione, non abbiamo fatto alcuna richiesta ma ci aspettiamo una decisione coerente col momento, nell'interesse di tutti".

Dg Ricciardella, certi che su areeo Napoli tutti negativi

"I giocatori sono per la maggior parte asintomatici, solo alcuni hanno leggeri sintomi e posso dire con certezza che quelli saliti sull'aereo per Napoli erano tutti risultati negativi ai tamponi". Lo dice a Sky il dg del Genoa, Ricciardella. " Abbiamo ritardato la partenza proprio per quel motivo. Abbiamo sempre rispettato i dettami della Asl, abbiamo fatto i tamponi la notte per avere certezza che tutti fossero negativi". "Adesso - ha aggiunto Ricciardella-attendiamo le disposizioni Asl, domani mattina faremo nuovi tamponi. In queste ore abbiamo fatto degli screening su tutto il personale del Centro Sportivo che oggi rimarrà chiuso". (ANSA).