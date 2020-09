Coronavirus: Toti, situazione Spezia stabilizzata

Il cluster covid di Spezia vede "a un primo avviso, ma è una valutazione che ancora non ha tutti i dati della giornata, una situazione stabilizzata". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti, interpellato sull'andamento dell'epidemia che in regione nelle ultime due settimane ha visto un'impennata di contagi nello spezzino.

Quanto alle valutazioni su un rinvio o meno in provincia di Spezia dell'apertura delle scuole "decideremo con l'ultimo dato utile di domani - ha detto Toti -. La nostra intenzione, se possibile, è quella di aprire le scuole in tutta la regione. Se vi fossero rischi specifici prenderemo decisioni prudenziali come abbiamo sempre fatto".

"La notte non è stata particolarmente pesante - ha aggiunto il presidente parlando ancora dell'epidemia nello spezzino -. Il numero dei ricoverati oscilla attorno a quello di ieri, vedremo i numeri dei tamponi svolti e il lavoro del camper nella zona di piazza Brin, dove c'è più concentrazione. Non abbiamo particolare preoccupazione - ha concluso -, non vi sono particolari criticità né sui posti letto ospedalieri né sulla pressione ospedaliera. Nel pomeriggio, ci rincontreremo con il sindaco per alcune valutazioni". (ANSA).