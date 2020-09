51 positivi in più, 1 trovato con app

(ANSA) - GENOVA, 09 SET - Sono 51 i nuovi casi positivi in Liguria. Di questi uno è stato trovato con la app 'Immuni', 27 sono contatti da casi confermati, 2 sono accessi in ospedale e 21 sono stati individuati con gli screening. 2.351 sono stati i tamponi effettuati. Genova e Spezia sono le province con maggior numero di casi, rispettivamente 952 e 484. Gli ospedalizzati sono 98, di cui 11 in terapia intensiva. Di questi 65 sono ricoverati nello spezzino (6 i Intensiva). I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.746. (ANSA).