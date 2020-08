Cinque feriti, anche due bambini, in incidente su A12

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla A12 tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova che ha coinvolto 6 auto e un tir. Tra loro due bambini. Entrambi sono stati portati all'ospedale Gaslini di Genova, uno in elicottero, con la madre, anche lei ferita in modo grave, l'altro in ambulanza. La centrale del 118 ha fatto affluire ambulanze da Lavagna, Chiavari, Rapallo e Ruta. Sul posto la polizia i vigili del fuoco ed il personale di autostrade. Il tratto è stato chiuso a lungo per consentire i soccorsi e si sono formate lunghe code. Poi la riapertura.

(ANSA).