Cantieri autostrade: Toti, ritorno normalità? Dal Mit solo bugie

"Chilometri di coda, cittadini e aziende che soffrono e dal Mit neanche una parola o una firma per cambiare questo piano folle ma solo continue bugie sui tempi di regolarizzazione della viabilità. E' questo il modo pubblico con cui intendono gestire le autostrade?". Così il governatore ligure Giovanni Toti via twitter commenta le rassicurazioni del ministro Paola De Micheli durante il question time alla Camera sul ritorno alla normalità della autostrade in Liguria nei prossimi giorni. (ANSA).