Un 'Tir-palcoscenico' porta il teatro dove non è mai arrivato

Una trentina di spettacoli sotto la direzione artistica di Davide Livermore nei più suggestivi luoghi della Liguria dove il teatro non è mai arrivato prima saranno organizzati grazie a 'Tir-palcoscenico', un'iniziativa culturale ideata da Regione Liguria, Teatro Nazionale e Teatro Carlo Felice di Genova. "Un camion palcoscenico conterrà tutto il necessario per portare il teatro in giro per la Liguria: - annuncia l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo - arriverà nel luogo scelto, si aprirà e magicamente svilupperà le scene, le luci, il suono per accompagnare attori e cantanti per un'estate 2020 diversa". Tra opere musicali e prosa il viaggio del tir-palcoscenico coinvolgerà i Comuni di tutta la Regione, che entro il 25 giugno potranno prendere contatto con il Teatro Nazionale e manifestare il loro interesse a partecipare.