Coronavirus: Greta Stella cavaliere per le sue foto

"Sono meravigliata e onorata che la più alta carica dello Stato sia venuta a sapere del mio lavoro".

Così Greta Stella, fotografa professionista, commenta la decisione del Presidente Mattarella di conferirle l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Greta è stata scelta per aver realizzato un reportage sulla vita dei volontari durante il suo periodo alla Croce Rossa di Loano. Il suo lavoro è stato pubblicato su Ivg Savona. "Sono arrivata in Cri per una scelta naturale e istintiva, un gesto d'amore per il mio Paese in cui ero tornata da pochi giorni dopo un anno in Canada. Dopo due settimane di servizio ho capito che la fotografia sarebbe stata essenziale per raccontare l'operato dei volontari. Così ho deciso di realizzare un reportage. Era importante raccontare un atto volontario di tanti. Tra i volontari c'è chi ha perso il lavoro per la pandemia e nonostante ciò ha deciso di donare il suo tempo". E aggiunge: "Da questa esperienza emerge che se più persone si dedicassero a una comunità capiremmo tutti meglio cosa significa farne parte".