Trenta monopattini elettrici per mobilità dolce alla Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 MAG - Trecento monopattino elettrici per una mobilità dolce alla Spezia. I nuovi mezzi ecologici sono disponibili da oggi in più stalli e potranno essere utilizzati da cittadini e turisti grazie a una App. "Con il momento storico che stiamo attraversando, questa nuova offerta rappresenta una novità importante per garantire risposte alle nuove esigenze dettate dalla fase 2" ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini.

I monopattini sono disponibili in forma di Free Floating, che consente di rintracciare e lasciare i mezzi a due ruote in ogni angolo della città. Riposizionadoli agli stalli è previsto uno sconto del 50 per cento sullo sblocco.

"Un altro cambiamento è il passaggio da 8 a 32 km di piste ciclabili che ospiteranno una flotta di bici completamente nuove, con nuovi cicloparcheggi. Con i monopattini, le bici diventeranno un'alternativa al Tpl grazie ad abbonamenti e la creazione di bike point per le aziende" ha detto l'assessore alla mobilità Kristopher Casati. (ANSA).