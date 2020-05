Bucci: a ottobre 60/a edizione, un record

"Confindustria Nautica organizzerà a Genova il Salone nautico internazionale per i prossimi dieci anni, a ottobre arriveremo al 60/mo compleanno, un grande record per una manifestazione che vuole essere prima al mondo, in Germania il salone lo fanno addirittura senza l'acqua, come si può fare senza l'acqua? Qui noi abbiamo il salone che dovrà diventare il più bello del mondo". Così il sindaco Marco Bucci oggi pomeriggio a Genova commenta la firma dell'intesa decennale tra Confindustria Nautica - I Saloni Nautici e Porto Antico per la gestione delle aree della manifestazione.

"Ognuno dovrà fare il proprio lavoro, Porto Antico continuerà a gestire le aree, Amico continuerà a fare il cantiere e l'Autorità portuale vigilerà sull'intesa, un accordo che può avere solo successo", aggiunge. (ANSA).