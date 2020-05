Fuga in A12 a 200 km/h, arrestato pusher

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - E' scappato sfrecciando a 200 km orari in autostrada perché aveva 20 grammi di cocaina. I carabinieri di Sestri Levante lo hanno acciuffato quando era già arrivato a Deiva Marina. In manette è finito un uomo 54 anni, di Lavagna. I militari lo hanno notato mentre si aggirava per le vie del paese e gli hanno intimato di farmi. L'uomo ha invece ingranato la marcia e ha imboccato l'autostrada verso La Spezia dove ha iniziato a correre superando anche i 200 km all'ora e superando gli altri automobilisti a zig zag. I carabinieri lo hanno fermato al casello di Deiva Marina dove ha buttato dal finestrino un pacchetto con 20 grammi di cocaina che avrebbe fruttato 10 mila euro. La macchina è stata sequestrata perché intestata a un noto prestanome del Tigullio, intestatario di oltre 300 veicoli. (ANSA).