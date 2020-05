Frecce tricolori a Genova, tanti in strada e a distanza

Tanta gente in strada a Genova per assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori che in questi giorni stanno girando l'Italia per ringraziare medici e infermieri e salutare la fine del lockdown. Spianata Castelletto, il Porto Antico, via Corsica sono state invase da decine di persone. La polizia municipale e gli agenti delle volanti sono intervenuti per fare rispettare il distanziamento e l'uso delle mascherine, ma la maggior parte è stata ligia alle regole di protezione sanitaria. (ANSA).