Imperia, musulmani festeggiano fine Ramadan

Circa trecento fedeli musulmani si sono dati appuntamento stamani all'anfiteatro della Rabina di Imperia per celebrare la fine del Ramadan, il digiuno che intende commemorare la prima rivelazione del Corano a Maometto.

A quanto si apprende, i partecipanti erano muniti di mascherine e l'ingresso all'anfiteatro sarebbe stato monitorato con un termoscanner per misurare la temperatura dei fedeli. Rispettate le distanze di sicurezza imposte dai protocolli anti Covid-19, la preghiera si è svolta senza problemi anche grazie alla splendida giornata di sole in riviera. (ANSA).