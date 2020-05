Liguria, domani linee per balneari

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore al Demanio marittimo Marco Scajola annunciano in una nota che domani verranno varate delle linee guida regionali per il settore balneare. "Per noi, come per altre regioni, le linee guida dell'Inail sono un documento, ma non sono legge, è solo un parere tecnico - affermano -. Come Regione adotteremo nostre linee guida, che in parte abbiamo già concordato e condiviso con le categoria, ma che definiremo nella giornata di domani con i balneari, per fare in modo che in Liguria le imprese del settore possano aprire nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza, ma con norme di buon senso che permettano loro di lavorare".