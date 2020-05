Calano Covid-positivi, ma ancora 11 decessi

Calano di 43 unità i pazienti Covid-positivi in Liguria, 5175 in totale da inizio pandemia, a fronte di 1530 test effettuati in più, per un totale di 57.622 test fatti da inizio pandemia ma crescono i contagiati, +68.

Questi i nuovi numeri dell'emergenza Coronavirus in Liguria. Gli ospedalizzati sono 27 in meno (651 totali di cui 61 in terapia intensiva). Calano anche i pazienti in isolamento domiciliare: a oggi sono 2.776, 54 in meno rispetto a ieri. I pazienti clinicamente guariti, asintomatici positivi e domicilio, sono 1.748, 38 più di ieri. Le persone guarite con 2 test consecutivi negativi salgono a 2.068, 95 più di ieri. I decessi sono 1.230, 11 più di ieri. (ANSA).