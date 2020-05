Coronavirus: A Genova riaprono parchi e passeggiate a mare

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - Da domani a Genova entrerà in vigore una nuova ordinanza del sindaco Bucci. L'ordinanza resterà in vigore fino alle 24 del 17 maggio e prevede la riapertura di parchi, ville, giardini e cimiteri comunali, passeggiate a mare comprese Corso Italia e Boccadasse. Tra i limiti,l'interdizione alle aree giochi per bambini. Vietato l'accesso a spiagge, scogliere e arenili, ad esclusione dell'accesso per lo sport individuali consentita dall'ordinanza regionale. L'uso delle mascherine è fortemente raccomandato al di fuori delle aree di proprietà privata e obbligatorio pena sanzione su mezzi di trasporto pubblico, parchi e giardini comunali, ville pubbliche, cimiteri, durante le passeggiate per attività motoria, nei locali privati a uso pubblico e negozi. "E necessario - ha detto Bucci - riaprire attività commerciali, tornare al lavoro e trascorrere tempo libero ma lo dobbiamo fare in modo ordinato e serio, seguendo le regole consigliate dagli esperti. Abbiamo posto ulteriori norme per poter tornare al più presto a una vita normale". (ANSA).